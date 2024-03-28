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Путин напомнил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия

Путин: Россия будет это учитывать, что F-16 могут нести ядерное оружие

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Американские истребители F-16 могут быть носителями ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Такую информацию он сообщил, комментируя возможные поставки таких самолетов Украине, его слова приводит ТАСС.

Глава государства добавил, что Россия будет это учитывать при боевых задачах.

«F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», — прокомментировал ситуацию Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

Истребитель F-16 Fighting Falcon назван в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс. Борт является американским многофункциональным легким истребителем четвертого поколения.

Воздушное судно было разработано в 1974 году компанией General Dynamics. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется спросом на международном рынке вооружений.

F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются лишь двигателем: первая версия оснащена силовым агрегатом General Electric F110, а в конструкцию Block 72 интегрировали Pratt & Whitney F100. Block 70/72 отличаются от прошлых версий F-16 модернизированной кабиной пилота с основным дисплеем высокого разрешения, расширенным набором вооружения и наличием конформных топливных баков. Кроме того, самолеты обладают радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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