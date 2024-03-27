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Белоруссия пока не видит развертывания ударных группировок НАТО у своей границы

Богодель: намерения стран НАТО у белорусской границы станут понятны к маю-июню

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Global Look Press

В настоящий момент в Белоруссии не видят прямых приготовлений стран НАТО к развертыванию ударных группировок у границы страны, намерения участников Североатлантического альянса станут понятнее к маю-июню. Об этом заявил замначальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель, сообщает ТАСС.

Богодель напомнил, что страны НАТО проводят в Европе масштабные военные учения. По его словам, максимальная концентрация войск на белорусском направлении будет достигнута к маю-июню. После этого станет понятно, «либо это были учения, либо это осуществлялось на самом деле развертывание».

«Пока прямых приготовлений мы не видим, но все, что мы говорим об оперативном развертывании, — это всегда проводится под видом и под эгидой проведения учений. Поэтому, конечно же, мы держим ухо востро», — сказал Богодель.

26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.

Ранее Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.

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