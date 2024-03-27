Силы ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над территорией России

В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщатся в Telegram-канале ведомства.

В министерстве утверждают, что попытка атаки произошла 27 марта приблизительно в 20:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая отразила попытку атаки ВСУ.

Также губернатор заявил, что посевные площади в Белгородской области в текущем году сократят из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции.

За несколько часов до этого Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в административное здание Белгорода. Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.