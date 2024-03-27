Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над территорией России

МО РФ: силы ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ в Белгородской области

close
100%
Белгород Новости/VK

В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщатся в Telegram-канале ведомства.

В министерстве утверждают, что попытка атаки произошла 27 марта приблизительно в 20:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая отразила попытку атаки ВСУ.

Также губернатор заявил, что посевные площади в Белгородской области в текущем году сократят из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции.

За несколько часов до этого Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в административное здание Белгорода. Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами