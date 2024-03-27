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В ОНК рассказали, как будут отбывать наказание обвиняемые в теракте в «Крокусе»

В ОНК Москвы заявили, что обвиняемых в теракте в «Крокусе» ждут суровые условия

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Обвиняемых в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» террористов ждут суровые условия пребывания в колонии особого режима. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Совершивших террористический акт ничего хорошего не ждет. До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать. Вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей», — рассказал Мельников.

Правозащитник пояснил, что условия, в которых сидят на пожизненном заключении, являются очень тяжелыми для психики — многие заключенные просят о быстрой смерти взамен этого наказания.

До этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявил, что информация о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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