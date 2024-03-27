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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он попросил местных жителей не подходить к окнам, а также предупредил о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В случае если граждане находятся на улице, им необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, подчеркнул Гладков.

До этого губернатор заявил, что посевные площади в Белгородской области в текущем году сократят из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции.

За несколько часов до этого Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в административное здание Белгорода. Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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