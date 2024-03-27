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В Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Голубев сообщил об угрозе атаки БПЛА в Ростовской области

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Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе.

По его словам, в регионе работают российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

«В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», — отметил губернатор региона.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли поражения местам сборки и хранения украинских БПЛА. Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали областное управление МВД в Белгороде на Проспекте Славы. По словам очевидцев, на здание областного управления МВД упал беспилотник.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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