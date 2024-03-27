В белгородском поселке пожар после атаки БПЛА

В поселке Поляна Шебекинского округа Белгородской области начался пожар после повторного удара украинского БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА посёлка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что после атаки пожар начался на кровле одного корпусов сельскохозяйственного предприятия. После того, как прибыли спасатели, возгорание было ликвидировано.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ совершили повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Поляна.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

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