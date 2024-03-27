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Власти Швейцарии не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Швейцария не подпишет ДЗЯО из-за конфликта на Украине

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Reuters

Швейцария не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел конфедерации.

Отмечается, что решение было принято на заседании Федерального совета 27 марта.

«Независимо от этого, Швейцария остается приверженной ДЗЯО и миру без ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что присоединение в Договору в настоящее время не соответствует интересам Швейцарии в текущей международной обстановке, учитывая конфликт на Украине.

До этого координатор политики и исследований Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре говорила, что конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно превратиться в ядерное противостояние, поскольку растет число проявлений опасного поведения. Она подчеркнула, что с 2022 года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были осуждены многими странами.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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