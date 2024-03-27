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Боец ВСУ спрогнозировал, когда будут заморожены боевые действия

Снайпер ВСУ Дед допустил, что боевые действия будут заморожены уже в этом году

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Reuters

Российско-украинский конфликт заморозится в этом году, либо в начале 2025 года. Такое мнение выразил снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дед, слова которого передает издание «Страна».

«Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет... Не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте», — заявил Дед.

Он также выразил мнение, что Российская Федерация якобы может провести мобилизацию, чтобы взять как можно больше территорий под контроль.

27 марта эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что боец Вооруженных сил Украины ликвидировал замполита батальона 72-й бригады украинской армии, майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку.

В этот же день немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади посетил передовую и назвал главную проблему ВСУ. Он отметил, что украинская армия столкнулась с критическим дефицитом военнослужащих.

Ранее солдат ВСУ обвинили в отравлении питьевой воды.

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