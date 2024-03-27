Украинский БПЛА повторно атаковал поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Гладков подчеркнул, что в результате взрыва пострадавших нет, было повреждено промышленное оборудование, а также кровля здания сельскохозяйственного предприятия.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей.

По словам Гладкова, в результате атаки пострадал один мужчина — у него осколочные ранения поясничной области. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставит пострадавшего в городскую больницу №2.

26 марта власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.