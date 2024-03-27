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На Западе объяснили, что для Украины означает преимущество российской армии

BI: преимущество российской артиллерии грозит Украине потерей территорий

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Кадр из видео/Fighterbomber/Youtube

Преимущество российской артиллерии и нерешительность Запада грозит Украине потерей территорий. Об этом пишет издание Business Insider.

«В то время, как она (Украина) продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема..., Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных», — пишет издание.

Недостаточный потенциал ПВО Вооруженных сил Украины означает, что российские ВКС способны вскоре вести беспрепятственную борьбу против украинских позиций. BI отмечает, что перспективы для ВСУ с каждым днем выглядят все более мрачными.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение местам сборки и хранения украинских БПЛА.

Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией.

Ранее солдат ВСУ обвинили в отравлении питьевой воды.

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Операция на Украине
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