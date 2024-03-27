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Военный эксперт сообщил, что солдат ВСУ убил замполита из-за нежелания идти в атаку

Военный эксперт Рожин: боец ВСУ убил командира из-за нежелания идти в атаку

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Inna Varenytsia/Reuters

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил замполита батальона 72-й бригады украинской армии, майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку.

«Под Угледаром 24 марта ликвидирован замполит батальона 72-й бригады ВСУ майор Евгений Буковяка, которого застрелил вэсэушник», — заявил Рожин, отметив, что солдат также убил командира гранатометного взвода, старшего лейтенанта Александра Бойко.

20 марта сообщалось, что российский беспилотник заснял, как военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил своего тяжелораненого сослуживца.

В начале декабря медик Вооруженных сил Украины Анастасия Муцей заявила, что хотела застрелить трех своих сослуживцев из-за непрофессионализма и нежелания воевать.

До этого украинский военный застрелил в Киеве двух товарищей по службе и скрылся с места преступления.

Ранее солдат ВСУ обвинили в отравлении питьевой воды.

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