В США признали провал «безупречной» миссии по защите Красного моря от хуситов

В США признали неэффективной «безупречную» миссию по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на корабли. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на усилия США, крупнейшие судоходные компании продолжают избегать торгового пути через Красное море, который когда-то обеспечивал 15% мировой торговли.

«Несмотря на всю дорогостоящую технику, которую США и их союзники сбрасывают на исламистскую группировку на северо-западе Йемена, они не смогли остановить атаки [хуситов] на гражданские грузовые и военные корабли», — отмечается в статье.

Тем не менее, старший офицер авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр» Колин Прайс считает, что миссия США в Красном море является «беспроигрышной».

Однако командующий флотилией США адмирал Марк Мигес, спустя три месяца после начала крупной операции военно-морской полиции, признает, что Соединенным Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в Красном море.

После начала конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» пообещало совершать атаки по территории Израиля и топить связанные с этой страной суда, проходящие через воды Красного моря, пока операция в секторе Газа не прекратится.

До этого в Bloomberg был опубликован материал, где было отмечено, что Россия и КНР достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Красное море, не опасаясь нападений.

Ранее йеменские хуситы осудили теракт в «Крокус Сити Холле».