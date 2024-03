В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что в Польше необходимо задуматься о возвращении обязательной военной службы. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала This Is IT — Maciej Kawecki.

Севера считает, что в стране необходимо начать обсуждать вопрос обязательной воинской повинности. Он обратил внимание, что при этом военная служба может означать не только классическую строевую подготовку, но и работу в сфере логистики и в киберпространстве.

Глава Бюро нацбезопасности заявил, что не понимает, почему властям до сих пор сложно обсуждать эту тему. Он подчеркнул, что быть поляком — не значит бежать из страны в случае вероятного военного положения или вооруженного конфликта. Чиновник предупредил, что после начала военного положения мужчинам призывного возраста будет невозможно выехать из страны.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что Россия якобы готовится к военному конфликту с НАТО, осознавая, что это «оборонительный альянс».

Ранее поляки высказались об отправке войск на Украину.