Командующему войсками ЦВО доложили о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров на Урале

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале написал, что командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустама Миннекаева проинформировали о БДСМ-вечеринке в окружном Доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге.

По словам депутата, прокуратура подтвердила, что помещение Дома офицеров использовалось не по назначению.

«О нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы принял меры на будущее», — пояснил Альшевских.

Он добавил, что следователи не усмотрели факта злоупотребления полномочиями со стороны начальника культурного учреждения и еще одного ответственного сотрудника.

До этого портал E1.RU писал, что замглавы Дома офицеров Екатеринбурга Георгий Подкорытов уволился из-за БДСМ-вечеринки, которая прошла в библиотеке здания осенью 2023 года.

До увольнения мужчина заявлял, что закрытое мероприятие, на котором, предположительно, употреблялись алкоголь и наркотики, прошло без его ведома.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.