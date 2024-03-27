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В Швеции заявили об отсутствии планов по обучению украинских солдат на Украине

Глава МИД Билльстрем: Швеция не будет обучать солдат ВСУ на Украине

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Global Look Press

Швеция не планирует обучать украинских солдат на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в интервью порталу Euractiv.

«Что касается предложения Франции обучать украинский персонал на украинской земле, то Швеция его не рассматривает», — сказал Билльстрем, намекнув, что Стокгольм счел разворачивающиеся дебаты вокруг заявления президента Франции Эммануэля Макрона несвоевременными и отвлекающими.

Швеция играет ключевую роль в укреплении безопасности Европы, учитывая ее стратегическое расположение и возможности в области искусственного интеллекта и космоса. Стокгольм будет настаивать на усилении своей стратегически важной роли в Балтийском море, отметил он.

По его словам, Швеция находится в лагере правительств, которые хотят сконцентрироваться на организации европейской обороны совместно с НАТО, однако оборонную стратегию ЕС нельзя разработать независимо от США.

До этого в МИД Швеции предупредили о длительном конфликте НАТО и Евросоюза с Россией.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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