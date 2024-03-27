Военный рассказал об особенностях уничтоженных силами ПВО снарядов Vampire ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чехии летят по предсказуемой траектории. Его слова передает «Лента.ру».

По словам Матвийчука, это позволяет российским войскам такие снаряды отслеживать и сбивать. Однако снаряды представляют опасность тем, что являются осколочно-фугасными.

«Это реактивная система с дальностью стрельбы приблизительно 40-60 километров в зависимости от используемой ракеты. Ракеты летят по предсказуемой траектории, их видят наши радиолокационные станции, что подтверждается результатами их сбития», — пояснил эксперт.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что в Белгородской области пресекли атаку со стороны Украины, сбиты 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

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