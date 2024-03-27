Военный эксперт: удары по инфраструктуре Украины нарушат снабжение ВСУ

Мартовские удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры Украины позволяют говорить о новом уровне стратегических бомбардировок. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт, офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин.

По его словам, обесточивание Харьковской области, вывод из строя ДнепроГЭС, а также частичное обесточивание Запорожья и Днепропетровской области должны существенно сказаться на снабжении донбасской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это в скором времени скажется на успехе наших действий на Запорожском направлении, в том числе и на Ореховском участке фронта, где сейчас наши бойцы выбивают украинцев из Работина», — сказал Матюшин.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее на Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ.