Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: удары по инфраструктуре Украины нарушат снабжение ВСУ

Военэксперт Матюшин: уничтожение инфраструктуры Украины нарушит снабжение ВСУ

close
100%
РИА Новости

Мартовские удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры Украины позволяют говорить о новом уровне стратегических бомбардировок. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт, офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин.

По его словам, обесточивание Харьковской области, вывод из строя ДнепроГЭС, а также частичное обесточивание Запорожья и Днепропетровской области должны существенно сказаться на снабжении донбасской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это в скором времени скажется на успехе наших действий на Запорожском направлении, в том числе и на Ореховском участке фронта, где сейчас наши бойцы выбивают украинцев из Работина», — сказал Матюшин.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее на Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами