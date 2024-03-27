В США назвали преимущества российской «Пчелки»

Разработанная в РФ «матка» FPV-дронов «Пчелка», позволяющая переносить и сбрасывать с воздуха БПЛА, повысит дальность применения дронов-камикадзе. Об этом сообщает американское издание The War Zone (TWZ).

«Возможность взлетать и садиться откуда угодно — большой плюс. Тот факт, что он потенциально может подлететь к границе своего боевого радиуса и выпустить FPV-дроны, которые затем могут в полной мере использовать свою максимальную дальность полета, является довольно дешевым скачком в возможностях», — говорится в материале.

В публикации также говорится, что «Пчелка» позволит наносить удары на глубину в десятки километров за линией фронта, где до этого такие дроны не применяли.

21 марта военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что «матка» дронов способна нести на себе несколько беспилотников и отцеплять их по команде оператора, что расширяет возможности оператора.

Вооруженные силы России применяют против украинских войск беспилотник «Пчелка», гибрид самолета и квадрокоптера, который из-за его способности переносить FPV-дроны прозвали «маткой» БПЛА.

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