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Марочко заявил, что командование ВСУ бросает на штурм недавно мобилизованных

Марочко заявил, что новобранцев ВСУ бросали на штурм в районе Синьковки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины бросало на штурмы в Харьковской области недавно мобилизованных солдат. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

В ходе штурма в районе села Синьковка украинское командование бросило недавно мобилизованных граждан «в авангарде своих контратакующих сил», а за ними шли уже «обстрелянные» штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Марочко.

По его словам, так командование ВСУ пытается сократить потери опытных и «мотивированных солдат».

До этого Марочко заявлял, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра.

25 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские военные изменили свою стратегию на Херсонском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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