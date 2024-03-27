Военный эксперт раскрыл, о чем свидетельствуют удары ВКС РФ по Харькову

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове может свидетельствовать о приближающихся боях за город. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Для Украины это будет тяжелейшей потерей, потому что это важнейший промышленный центр [Харьков]. Ну, а сейчас это плацдарм, с которого они могут атаковать непосредственно территорию России», — отметил Шлепченко.

Что касается Одессы, продолжил эксперт, портовый город играет ключевую роль в организации атак против Черноморского флота РФ. Поэтому ведется плотная работа по тем местам, где может находиться арсенал противника и технические специалисты, заключил он.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Харьковская область граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ.