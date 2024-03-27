Российские военные взяли под огневой контроль окраину Часова Яра

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Подразделениями ВС России были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта», — сказал он.

Марочко отметил, что часть позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в прямой видимости, поэтому за действиями украинских военных можно наблюдать без оптических приборов.

«Этот факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий», — добавил он.

До этого Андрей Марочко сообщал, что ВСУ отработали из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прямо из жилых районов в Шевченково на Купянском направлении.

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