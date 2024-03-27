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В Польше приостановили учения после гибели пятого солдата

Минобороны: в Польше приостановлены все учения после гибели пятого спецназовца

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министерство обороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений с использованием взрывчатых веществ и военной техники на территории страны из-за гибели военнослужащего войск специального назначения во время занятий по горной подготовке в Татрах. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

Министерство начало проверку по обстоятельствам гибели спецназовца.

Инцидент в Татрах стал пятым по счету случаем гибели военнослужащих на проводимых в марте военных учениях. 5 марта на полигоне учебного центра бронетанковых войск двое бойцов скончались в результате наезда на них боевой машины пехоты. 25 марта из-за подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве погибли двое саперов.

В минобороны Польши уточнили, что приказ о приостановке учений не затронет мероприятия, проводимые структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях, а также обучают украинских солдат.

На прошлой неделе польская многонациональная дивизия «Северо-Восток» провела учения у границ России. В состав воинского подразделения вошли четыре боевые батальонные группы НАТО, развернутые в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что Польша возведет 70-метровые башни на границе с Белоруссией.

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