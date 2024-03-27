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В Херсонской области сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

Командир «Скала»: ВС РФ сбили дрон ВСУ с натовским снарядом на Кинбурнской косе

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В Херсонской области на Кинбурнской косе российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения противодронной защиты с позывным «Скала».

По словам командира, дрон был легкого сплава, меньше по весу.

«Этот боеприпас, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем», — сказал военнослужащий.

Благодаря меньшему весу боеприпаса дальность действия оснащенного им беспилотного летательного аппарата увеличивается, пояснили российские солдаты.

До этого представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, используемыми в военной технике НАТО. Всего ВСУ выпустили восемь таких снарядов. Два из них упали в Карловке в Куйбышевском районе города, еще три — в Кураховке, в Петровском районе и еще три — в населенном пункте Галицыновка в Кировском районе.

Ранее на Западе рассказали о проблемах со снарядами ВСУ.

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