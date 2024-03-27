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Аналитик заявил, что Украина не сможет подготовить новых солдат до конца лета

Аналитик Гади заявил, что ВСУ не смогут подготовить новых бойцов до конца лета

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Inna Varenytsia/Reuters

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади посетил передовую и назвал главную проблему Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с телеканалом Tagesschau он отметил, что украинская армия столкнулась с критическим дефицитом военнослужащих.

По оценке эксперта, решение этой проблемы потребует нескольких месяцев. Он сомневается, что ВСУ смогут подготовить новых бойцов к концу лета.

Гади также предупредил Украину относительно преждевременного развертывания свежих воинских подразделений. Он отметил, что такой шаг может привести к дополнительным потерям и ухудшению боевого духа у солдат.

Посетив Украину, Гади обратил внимание на спад боевого морального духа в украинской армии.

«По сравнению с моим прошлогодним визитом перед началом наступления, я заметил определенное отсутствие цели», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Накануне командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов назвал негодяями украинцев, которые уклоняются от прохождения военной службы, и призвал отправлять их в концлагеря и штрафбаты.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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