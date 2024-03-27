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В России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины

Балицкий: у России есть силы для уничтожения энергетики Украины

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РИА «Новости»

У Российской Федерации есть достаточно сил и средств, чтобы, при желании, полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Как правильно сказал наш президент — мы еще ничего не начинали», — заявил Балицкий. Он добавил: «Приготовились наши фашистские оппоненты к тому, что у нас есть силы и средства, и средства эти — они в достатке, чтобы уничтожить всю инфраструктуру укронацистского режима энергетическую. Я это говорю <…> как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации».

До этого сообщалось, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет 22 марта. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

Но ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, ее ремонт может быть завершен вскоре. Удары по станциям наносились осенью — зимой 2022 года.

Telegram-канал уточняет, что взрыв и последующий пожар серьезно повредили шесть из восьми гидрогенераторов. Это большая часть генераторной мощности ГЭС-2.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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