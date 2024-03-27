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Политолог рассказал о роли Запада в обсуждениях легитимности Зеленского

«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждать на Украине легитимность Зеленского

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Liesa Johannssen/Reuters

Западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Киевский политолог Андрей Золотарев в разговоре с журналистами допустил, что от партнеров Украины пришел сигнал о нежелательности «раскачивания лодки» сейчас.

«Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда [президент России Владимир] Путин может усилить военное давление на Украину», — сказал эксперт.

По его словам, затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью отставного главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против действующего президента.

Золотарев отметил, что многих на Украине не устраивает статус-кво и нынешний глава страны. При этом ситуация на фронте также не улучшается.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни», — сказал политолог.

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