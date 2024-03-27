Не подтвердилась кибератака на судно, которое врезалось в мост в Балтиморе

Министерство обороны США (Пентагон) не подтвердило информацию о предполагаемой кибератаке на компьютерные системы контейнеровоза, столкнувшегося с опорой моста при выезде из порта Балтимора (штат Мэриленд). Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, у меня нет никаких подтверждений по этому вопросу. Я видела некоторые сообщения, но не могу их подтвердить», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на еженедельном брифинге для журналистов.

Дальнейших комментариев от нее по этому поводу не последовало.

До этого сообщалось, что капитан судна, снесшего в США мост, может оказаться гражданином Украины. В сети появились документы предполагаемого украинца, капитана судна, снесшего мост в американском Балтиморе. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные судна Dali на портале Balticshipping.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился не из-за преднамеренных действий, а в результате ужасной случайности.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач.

Ранее голландская газета заявила о взломе хакерами из РФ полиции Нидерландов в ходе дела MH17.