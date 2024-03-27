ЦАХАЛ: ликвидирован замкомандующего военным крылом ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в начале марта был устранен заместитель командующего военным крылом организации ХАМАС по имени Марван Исса. Об этом написало издание Times of Israel.

«Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции подтвердил, что Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был уничтожен в результате израильского авиаудара, который произошел в центральной части сектора Газа в начале текущего месяца», — сообщает издание.

По словам Хагари, вместе с Иссой также был убит старший командир ХАМАС по имени Гази Абу Тамаа в результате удара 10 марта в Нусейрате.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Jazeera, что организация не может подтвердить или опровергнуть информацию о смерти Иссы, поскольку не располагает достаточными доказательствами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.