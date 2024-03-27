На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей на подлете к городу.

«По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области», — написал глава региона.

По его словам, бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2.

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Гладков уточнил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах многоквартирного дома. Повреждения также выявлены в девяти частных домовладениях — в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей.

«В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения», — написал губернатор.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

26 марта власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.