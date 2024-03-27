Над Белгородом произошли взрывы

Над Белгородом произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали очевидцы, в небе над городом были видны яркие вспышки.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

26 марта власти Белгородской области приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 26 марта при атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.