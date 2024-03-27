В Пентагоне заверили, что США не наносили новые удары по Сирии

Министерство обороны Соединенных Штатов отрицает, что наносило новые удары с воздуха по целям на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не наносили минувшей ночью удары с воздуха в Сирии», — заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Прочих комментариев по этому вопросу от нее не последовало.

При этом, согласно данным минобороны Сирии, как минимум 32 человека получили ранения в результате ударов американской авиации по провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

На прошлой неделе силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска.

26 февраля участники группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии.

Ранее шииты нанесли удар по базе США в Сирии.