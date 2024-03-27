Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне заверили, что США не наносили новые удары по Сирии

Пентагон: США не наносили новые удары по Сирии

close
100%
BabakTaghvaee1/X

Министерство обороны Соединенных Штатов отрицает, что наносило новые удары с воздуха по целям на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не наносили минувшей ночью удары с воздуха в Сирии», — заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Прочих комментариев по этому вопросу от нее не последовало.

При этом, согласно данным минобороны Сирии, как минимум 32 человека получили ранения в результате ударов американской авиации по провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

На прошлой неделе силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска.

26 февраля участники группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии.

Ранее шииты нанесли удар по базе США в Сирии.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами