Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) примерно в 18:00 мск пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам территории РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

26 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ более 30 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек.

В этот же день стало известно, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ.

Отмечалось, что в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного ВСУ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что регион примет более 300 детей из Белгородской области.

Ранее Ольга Бузова пожертвовала 50 тысяч рублей приюту собак в Белгороде после обстрелов.