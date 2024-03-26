В США заявили, что бомбардировщики над Баренцевым морем действовали законно

Американские бомбардировщики действовали над Баренцевым морем законно, в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил представитель Пентагона, передает ТАСС.

Так сотрудник военного ведомства прокомментировал информацию о том, что истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы РФ двумя стратегическими самолетами ВВС США.

По словам представителя Пентагона, накануне два борта ВВС США В-1В Lancer находились в воздушном пространстве над Баренцевым морем, направляясь к месту дислокации в рамках «регулярного развертывания стратегических бомбардировщиков».

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве и в полном соответствии с международным правом», - отметил он.

Сотрудник ведомства обратил внимание, что из соображений безопасности не может «обсуждать какие-либо детали» данной операции.

В воскресенье, 24 марта, стало известно, что российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границ над Баренцевым морем.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.