Один из четверки террористов перед терактом сменил фамилию на исламское

Обвиняемый в теракте Шамсиддин Фаридуни в соцсетях сменил фамилию на «Абдулло» перед совершением преступления в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети террориста.

Согласно данным с его странички в социальных сетях, Шамсиддин Фаридуни (характерная для таджиков фамилия), сменил фамилию на «Абдулло». Это имя, стилизованное под таджикское произношения, одного из сподвижников мусульманского пророка Мухаммеда, богослова и одного из первых толкователей Корана. Кроме того — это очень распространенное у мусульман имя или фамилия, например, так зовут бывшего главу МИД Афганистана — Абдулла Абдулла.

На допросах подельники Фаридуни заявили, что приобрели машину, на которой пытались бежать после совершения теракта, у некоего «Абдулло».

До этого в МВД Таджикистана сообщили, что один из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Фаридуни Шамсидин приехал в Москву всего шесть месяцев назад.

Ранее в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе».