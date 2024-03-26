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Зеленский сменил руководство СВР УКраины

Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой службы внешней разведки Украины

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Иващенко новым главой службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Про Иващенко известно, что он с 2017 года занимал пост заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Кадровые перестановки произошли после увольнения с поста главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова и назначил на эту должность главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года. Он родился в Киеве, а в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве.

Ранее Данилов рассказал, что западные страны должны передать Киеву для победы над Москвой.

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