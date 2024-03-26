Зеленский сменил руководство СВР УКраины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Иващенко новым главой службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Про Иващенко известно, что он с 2017 года занимал пост заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Кадровые перестановки произошли после увольнения с поста главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова и назначил на эту должность главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года. Он родился в Киеве, а в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве.

Ранее Данилов рассказал, что западные страны должны передать Киеву для победы над Москвой.