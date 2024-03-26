Два дома пострадали в селе в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Оперативные службы работают на месте», — рассказал глава области.

До этого сообщалось, что в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины.

Кроме того, при атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.

Помимо этого, над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что в соцсетях ведущего Владимира Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода.