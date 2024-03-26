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В Польше заявили, что страна является лидером в обучении украинских солдат

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: мы являемся лидером в обучении солдат ВСУ

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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Польша является лидером в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских солдат. Треть всех обученных солдат – это солдаты, обученные польскими Вооруженными силами», — заявил он.

26 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления от имени стран — членов НАТО о возможности отправки на Украину войск приближают риск начала третьей мировой войны.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что правительство Королевства Испания не собирается отправлять войска на Украину, при этом Киев, в свою очередь, и не просит о таком шаге.

Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о необходимости демилитаризации Украины ради мира.

Ранее стало известно, на сколько хватит денег Украине без помощи США.

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