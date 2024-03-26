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Израильский беспилотник атаковал грузовик «Хезболлы»

Al Jadeed: израильский беспилотник атаковал грузовик «Хезболлы» в Ливане

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанес удар по грузовику с бойцами шиитской милиции «Хезболла» в горной местности Хермель на северо-востоке Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jadeed.

По данным телеканала, беспилотник выпустил ракету по военно-транспортному средству рядом с базой шиитских бойцов в ущелье Вади-эн-Нейра.

Ранее израильские истребители атаковали огневые позиции формирований «Хезболлы» в пограничных районах Аит-эш-Шааб, Марун-эр-Рас, Кфар-Килла и Эль-Хиям на юге Ливана.

Авиаудары последовали в ответ на обстрел шиитскими бойцами казармы израильской армии в поселении Ханита в Западной Галилее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее «Хезболла» выпустила более 60 ракет в сторону Голанских высот.

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