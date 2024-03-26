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Во Франции заявили, что не исключают реквизиции для ускорения производства

Лекорню: не исключаем реквизиции для ускорения оборонного производства

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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил реквизицию промышленных мощностей для ускорения оборонного производства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

По словам Лекорню, французское оборонное ведомство может указывать оборонным предприятиям на приоритеты для ускорения производства вооружения. То есть предприятиям, производящим как гражданские, так и военные товары, может быть указано на приоритет военных заказов.

«Я не исключаю использование того, что закон позволяет министрам и генеральным делегатам по вооружению, то есть, если дела идут не по плану с точки зрения темпов и сроков производства, приступить к реквизициям, если это необходимо, или воспользоваться правом приоритетности», — поделился Лекорню.

Министр также напомнил, что реквизиция может затрагивать персонал, запасы и средства производства.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить оборонные расходы до уровня эпохи Холодной войны на фоне якобы угроз от России.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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