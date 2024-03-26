Нехватка людей и моральное разложение Вооруженных сил Украины (ВСУ) толкает Киев на применение все более жестких мер, сравнимых с действиями нацистской Германии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко, комментируя заявление командира отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонида Маслова о том, что место уклонистов — концлагеря и штрафбаты.

«Многие солдаты уже не верят, что они воюют за свою страну и семьи. Они понимают бессмысленность противостояния. Кроме того, там наблюдается моральное разложение. Чтобы сохранить войска, офис Зеленского может начать действовать еще жестче», — отметил Скачко.

Он добавил, что еще большую схожесть с нацистской Германией Украине придает стремление насильно омолодить армию.

Накануне президент России Владимир Путин назвал мобилизацию на Украине попыткой создания гитлерюгенда (молодежная организация НСДАП. — «Газета.Ru»). По его словам, Киеву нужно лишь исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца.

Ранее украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией.