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Более 300 тысяч участников СВО получили статус ветерана боевых действий

Краснов: более 300 тысяч участников СВО получили статус ветерана боевых действий

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РИА «Новости»

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников спецоперации. Об этом заявил генеральной прокурор РФ Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

«Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей», — отметил он.

По словам Краснова, обращения от семей участников боевых действий позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств.

26 марта президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры решительно реагировать на жалобы, которые касаются волокиты в поддержке участников специальной военной операции на Украине.

Также он заявил, что считает необходимым усилить работу прокуроров по защите прав граждан. Глава государства уточнил, что речь идет о защите трудовых, социальных, жилищных, других прав граждан. Путин обратил внимание, что вопросы, которые определяют качество жизни россиян, должны быть в приоритете.

Ранее в Госдуме поддержали списание с ветеранов СВО процентов за период кредитных каникул.

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