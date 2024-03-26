Армия России поразила военный объект в Одессе

Вооруженные силы РФ поразили военный объект, расположенный на территории санатория в Одессе, сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье.

«Прилет был в санаторий. В районе санатория работала ПВО, что-то серьезное прикрывали», — проинформировали подпольщики.

По их данным, в результате атаки был «поражен военный объект». При этом после первого взрыва был слышен звук повторной детонации.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее российская армия подорвала ракетным ударом крупный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе и нанесла удар по ведомственному санаторию Службы безопасности Украины (СБУ).