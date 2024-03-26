Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия России поразила военный объект в Одессе

Подполье сообщило о поражении военного объекта в санатории Одессы

close
100%
Телеграм-канал «Одесса ИНФО»

Вооруженные силы РФ поразили военный объект, расположенный на территории санатория в Одессе, сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье.

«Прилет был в санаторий. В районе санатория работала ПВО, что-то серьезное прикрывали», — проинформировали подпольщики.

По их данным, в результате атаки был «поражен военный объект». При этом после первого взрыва был слышен звук повторной детонации.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее российская армия подорвала ракетным ударом крупный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе и нанесла удар по ведомственному санаторию Службы безопасности Украины (СБУ).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами