Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) потеряли более 425 военных, при этом российские специалисты также уничтожили в этом направлении четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станцию контрбатарейной борьбы. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении в результате заняли более выгодные рубежи. <...> ВСУ потеряли свыше 425-ти военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в результате атак российские солдаты нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад Украины.

При этом бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Клещеевка и Верхнекаменское (ДНР).

В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении уничтожена в том числе американская военная техника: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и гаубица М777.

В сводке ведомства от 25 марта сообщалось, что на Донецком направлении за день российские военные ликвидировали до 175 солдат ВСУ, а также уничтожили БМП Bradley.

Ранее были описаны подробности того, как российские войска взяли под контроль новый населенный пункт в ДНР.