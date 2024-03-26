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Минобороны РФ заявило об улучшении положения на Херсонском направлении

Минобороны РФ: улучшено положение по переднему краю на Херсонском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю ...», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области.

По данным ведомства, ВСУ в результате этих действий потеряли до 50 военных, три автомобиля и гаубицу М777.

Накануне Минобороны РФ заявляло, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении, сумев улучшить тактическое положение. По данным министерства, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих. Российские военные также заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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