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Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине

МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что удары были нанесены по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ), объектам СБУ, предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В Минобороны РФ уточнили, что все объекты были уничтожены, цели группового удара достигнуты.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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