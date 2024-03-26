Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине

Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что удары были нанесены по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ), объектам СБУ, предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В Минобороны РФ уточнили, что все объекты были уничтожены, цели группового удара достигнуты.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.