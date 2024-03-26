Эксперт: удары по энергообъектам Украины приведут к топливному кризису

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, отключение электричества означает, что для обеспечения энергией отдельных объектов придется использовать большое количество генераторов на бензине и дизельном топливе.

«Соответственно, это обостряет еще и топливную проблему. Топливо нужно уже не только транспорту, но и этим генераторам, которые будут обеспечивать потребность огромного количества администраций, штабов и т.д. Это прекрасный ход», — подчеркнул Шлепченко.

Он также напомнил, что отсутствие электричества — это обрушение связи и интернета.

Кроме того, по его словам, повреждение энергообъектов может заметно затруднить снабжение войск противника, поскольку украинская железная дорога в значительной степени электрифицирована.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее очевидцы рассказали о взрыве в районе киевского аэропорта Жуляны.