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В Белоруссии рассказали, сколько самолетов НАТО находится у границ республики

ВС Белоруссии: более 130 самолетов НАТО базируются у республики на северо-западе

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Johanna Geron/Reuters

Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко заявил, что у границ республики базируются более 130 самолетов НАТО. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, белорусские военные фиксируют до пяти вылетов разведывательной авиации в сутки.

«В среднем ежесуточно фиксируется 4-5 самолетовылетов разведывательной авиации. В настоящий момент на северо-западном операционном направлении базируются 132 боевых самолета из состава авиационной группировки НАТО», — поделился Науменко.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году «помог Бог», в противном случае в республике, при содействии оппозиции, стояли бы войска Североатлантического альянса.

По его словам, текущая ситуация сложнее и опаснее, поэтому необходимо действовать аккуратно, а лишний неверный шаг может привести к провалу.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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