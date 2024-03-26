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Военный эксперт: уничтожение ЗРК Patriot — сигнал России Западу

Военкор Шлепченко: ЗРК Patriot не может противостоять российским ракетам

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Global Look Press

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что два американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot оказались повреждены в аэропорту Жуляны в Киеве. По его мнению, поражение западных систем ПВО — четкий сигнал России Западу.

«Очередное уничтожение лучшего западного ЗРК показывает, что их ПВО не может тягаться с лучшими нашими ракетами. Хороший повод для НАТО задуматься, хотят ли они дальше вести дело к прямому столкновению с Россией», — сказал Шлепченко.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин до этого предположил, что во время удара по украинской столице могли быть использованы ракеты «Циркон» или «Кинжал».

Как отмечал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин, система Patriot бессильна перед российскими «Цирконами», поскольку их скорость составляет более 9 Махов (около 11 тыс. км/ч).

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что два ЗРК Patriot оказались повреждены в результате ударов по аэропорту Жуляны в Киеве. Уточнялось, что среди членов экипажей находились наемники из стран НАТО.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

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