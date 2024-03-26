Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил Британии про риски применения ядерного оружия

Песков заявил, что риторика Британии по ядерному оружию является антироссийской

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти Великобритании всегда исходили из антироссийских позиций, когда формулировали свои заявления и официальные публикации по тематике ядерного оружия, в новых выступлениях главы министерства обороны страны Гранта Шэппса нет каких-либо новаций в этом смысле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом позиция британского руководства и всех представителей руководства королевства является крайне антироссийской, вражеской и враждебной для нас. Из этого надо исходить, тут каких-либо особо новаций нет», — ответил Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что официальный пересмотр отношения руководства королевства к использованию ядерного оружия пока не был им явно замечен в заявлениях министров или других высокопоставленных лиц страны.

Журналист уточнил во время общения с пресс-секретарем российского лидера, что Лондон видит в заявлениях Москвы о ядерном оружии попытки остановить помощь западных стран Украине. Песков после этого не стал прямо отвечать на вопрос, вызывает ли у России опасения подобная риторика со стороны Великобритании.

В докладе правительства Британии министр обороны королевства Грант Шэппс заявлял, что ядерные риски растут. По его словам, Россия является одной из главных стран, использующих этот фактор в своих целях. В первую очередь, по мнению главы ведомства, это связано с желанием помешать странам Запада отправлять помощь Украине.

Также Шэппс констатировал, что Китай не сокращает, а, наоборот, увеличивает свой ядерный арсенал — наращивает количество боеголовок и расширяет арсенал средств доставки.

Ранее на Украине рассказали, кто им должен немедленно выдать ядерное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами