Песков ответил Британии про риски применения ядерного оружия

Власти Великобритании всегда исходили из антироссийских позиций, когда формулировали свои заявления и официальные публикации по тематике ядерного оружия, в новых выступлениях главы министерства обороны страны Гранта Шэппса нет каких-либо новаций в этом смысле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом позиция британского руководства и всех представителей руководства королевства является крайне антироссийской, вражеской и враждебной для нас. Из этого надо исходить, тут каких-либо особо новаций нет», — ответил Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что официальный пересмотр отношения руководства королевства к использованию ядерного оружия пока не был им явно замечен в заявлениях министров или других высокопоставленных лиц страны.

Журналист уточнил во время общения с пресс-секретарем российского лидера, что Лондон видит в заявлениях Москвы о ядерном оружии попытки остановить помощь западных стран Украине. Песков после этого не стал прямо отвечать на вопрос, вызывает ли у России опасения подобная риторика со стороны Великобритании.

В докладе правительства Британии министр обороны королевства Грант Шэппс заявлял, что ядерные риски растут. По его словам, Россия является одной из главных стран, использующих этот фактор в своих целях. В первую очередь, по мнению главы ведомства, это связано с желанием помешать странам Запада отправлять помощь Украине.

Также Шэппс констатировал, что Китай не сокращает, а, наоборот, увеличивает свой ядерный арсенал — наращивает количество боеголовок и расширяет арсенал средств доставки.

Ранее на Украине рассказали, кто им должен немедленно выдать ядерное оружие.